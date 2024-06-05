Депутат Мособлдумы Голубев о налоговых изменениях в России: они отвечают запросу справедливости

Принцип налоговых изменений в России отвечает запросу справедливости, потому что те, кто больше зарабатывает, должны больше помогать обществу. Об этом РИАМО рассказал председатель комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Налоговые изменения, которые сейчас активно обсуждаются в обществе, в Госдуме, конечно же, на мой взгляд, назрели. Считаю те предложения, которые звучат, очень верными и правильными. Изменения налоговой системы отвечают запросу справедливости — кто больше зарабатывает, тот и больше помогает обществу», — сказал Голубев.

Он подчеркнул, что эти изменения не будут ущемлять права россиян. Депутат добавил, что такая работа поможет выстроить справедливую и сбалансированную налоговую систему в стране. При этом он отметил, что изменения затронут только 3,2% россиян и не коснутся подавляющего большинства граждан.

Напомним, что в России с 2025 года планируют выстроить справедливую налоговую систему. Соответствующий законопроект уже направили на рассмотрение в Госдуму.

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