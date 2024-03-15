Депутат Мособлдумы проверил работу пяти избирательных участков в первый день голосования на выборах президента

Заместитель председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы Владимир Вшивцев в первый день проведения голосования на выборах президента России проверил работу пяти избирательных участков. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Он уточнил, что речь идет об участках, расположенных в зданиях Белоколпского, Раменского, Шаховского Домов культуры, детского сада № 6 «Яблонька» и гимназии. В ходе проверки он пообщался с председателями участков и наблюдателями, проверил наличие информации о кандидатах, а также организацию безопасности и голосования. Кроме того, депутат также оценил условия, созданные для маломобильных граждан.

«Вместе с коллегами по депутатскому корпусу мы объезжаем избирательные участки, смотрим, как организован процесс голосования. На всех осмотренных участках процедура соответствует требованиям федерального законодательства — все открыто и прозрачно», — добавил Вшивцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.