Депутат Мособлдумы Самединова дистанционно проголосовала на выборах президента России

«Все как всегда на высшем уровне. Мы в этом плане передовые в стране. Эта площадка — возможность одновременного наблюдения за всеми участками области. Для нас это сложный процесс, потому что мы очень большие. <…> Тем не менее, сегодня процесс максимально прозрачен, максимально облегчен с точки зрения наблюдения», — отметила она.