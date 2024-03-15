Депутат Мособлдумы Самединова дистанционно проголосовала на выборах президента России
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
Председатель Комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике приняла участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. После этого она также посетила Центр общественного наблюдения Подмосковья.
«Все как всегда на высшем уровне. Мы в этом плане передовые в стране. Эта площадка — возможность одновременного наблюдения за всеми участками области. Для нас это сложный процесс, потому что мы очень большие. <…> Тем не менее, сегодня процесс максимально прозрачен, максимально облегчен с точки зрения наблюдения», — отметила она.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.