Депутат Мособлдумы Сергей Маликов о голосовании на выборах президента: я считаю себя «старовером»

Депутат Московской областной Думы, член Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, Член Экспертного совета Комитета Совфеда России по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, секция водопользование и мелиорация, Региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов признался, что считает себя «старовером», поэтому он проголосовал на выборах президента России не с помощью дистанционного электронного голосования, а очно, на избирательном участке.

Он отметил, что поддерживает ДЭГ, однако, ему «нравится старый добрый подход». Депутат также посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и побывал на выездном участке, организованном на одном из предприятий области.

«Я побывал на 90% участков этих городских округов, везде есть наблюдатели, работают правоохранители, все четко и понятно обустроено, нет никаких препонов. Поток людей большой, хотя многие и пользуются ДЭГ. Жители приходят семьями, и это правильно — показывать детям своим примером, что надо ходить на выборы».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.