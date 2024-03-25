Депутат Останина пообещала пригласить в Госдуму ребят, спасавших людей в «Крокусе»

Тех молодых людей, которые проявили мужество во время теракта и, несмотря на риск, выводивших людей из здания, пригласят в парламент, чтобы выразить им благодарность. Такое заявление сделала Нина Останина, глава думского комитета по защите семьи, в своем Telegram-канале.

По утверждению Останиной, приглашение получат не только сами молодые люди, которые проявили героизм во время теракта, но и их родители. Она перечислила имена героев: Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков. По ее мнению, отличились и другие.

«Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи», - написала парламентарий.

Нина Останина выразила свою заочную благодарность всем тем, кто помогал спасать человеческие жизни.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о трех признаках того, что теракт в Подмосковье готовился с помощью украинских спецслужб. Способ вербовки боевиков, оружие и окно для перехода границы – все это указывает, что Киев приложил свою руку к данному преступлению.