Депутаты проведут встречу для инцелов и фемцелов в Екатеринбурге

Депутаты фракции ЛДПР решили помочь так называемым инцелам и фемцелам найти свою любовь. В партии «Газете.ру» уточнили, что мероприятие не будет носить «сексуального подтекста».

Неспособным найти партнера для близости и отношений молодым людям хотят помочь в партии ЛДПР. Там отметили, что мероприятие проведут в начале лета для тех, кто позиционирует себя как инцел или фемцел. Главная цель этого события: объединить людей, помочь им в социализации и поддержать.

«Молодежная организация ЛДПР в том числе запускала проект для решения вопроса — быстрые свидания, был проект ЛДПР-LOVE. Сейчас федеральная молодежная организация думает запустить проект дейтинг-знакомств», — сказал координатор уральского отделения партии Евгений Коломытцев.

Таким образом субкультуре помогут вовлечься в политическую деятельность, а заодно и завести новые знакомства.

Ранее сообщалось, что представитель крупного сообщества фурри опроверг обвинения детского омбудсмена.