Фурри заявили, что омбудсмен Волынец перепутала их с фетишистами

Администратор одного из крупнейших сообществ субкультуры фурри Константин заявил «Газете.ру» , что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец перепутала их культуру с сексуальными фетишистами. Он посоветовал должностному лицу заняться более важными проблемами, такими, как домашнее насилие.

Ирина Волынец на форуме «Лиги безопасного интернета» назвала фурри вредоносной субкультурой с Запада. По ее мнению, это подражательство животным вредит психике детей. В ее представлении, все представители движения якобы готовы есть из корыта, притворяясь свиньями.

В ответ на это один представитель сообщества Константин заявил, что омбудсмен что-то перепутала.

«Госпожа омбудсмен, видимо, брала информацию с сайта, посвященного не фурри-субкультуре, а сексуальным фетишистам, судя по ее описанию и такой подробной осведомленности. <...> Хотелось бы добавить, чтобы омбудсмен занялась бы действительно важными вопросами, такими как уменьшение домашнего насилия над детьми. За 2023 год против половой неприкосновенности несовершеннолетних было совершено более 400 преступлений — это статистика по Татарстану», — ответил Константин.

При этом собеседник издания также отметил, что фурри — это про творчество, а не про фетиши. Затрагивает это увлечение множество вех культуры: от хендмейда и рисунков, до 3D дизайна настоящих ростовых кукол. Константин предложил вместе с запретом фурри рассмотреть и запрет советских и современных мультиков, где есть похожие мотивы («Ну, Погоди!» и «Простоквашино», «Кот Леопольд»). Туда же можно включить детские костюмы животных на утренники, и списать со счетов работу аниматоров в соответствующих нарядах.

Фурри — субкультура, где участники интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными

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