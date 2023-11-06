«Следует быть осторожными»: почему россияне-переселенцы массово возвращаются с Бали

Остров Бали в Индонезии уже достаточно давно стал популярным местом не только среди туристов из России, но и среди тех, кто желает переехать за границу. Однако в последнее время, утверждает путешественник Сердар Каррыев, поток граждан, решивших вернуться на Родину, стремительно растет.

По мнению эксперта, происходящее обусловлено целым рядом причин, которые влияют не только на желание россиян жить на Бали, но и на число людей, предпочитающих отдыхать на острове.

«Многие переселенцы возвращаются из-за подорожания жилья, транспорта, услуг и продуктов. То, что всегда стоило в Индонезии умеренно, теперь обходится дорого или очень дорого. Это связано и с инфляционными процессами, и с небывалым наплывом туристов — спрос растет, растут и цены», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Немаловажным фактором, добавил путешественник, является ужесточение наблюдения за приезжими. Иностранцев, в том числе и россиян, активно депортируют за мельчайшие нарушения и безобидные, на первый взгляд, проступки. Поэтому многие решают не дожидаться аналогичных мер, а возвращаются в Россию, где к ним будут относиться менее строго.

«Приезжим следует быть осторожными, не совершать действий, которые местное население воспримет неприемлемыми или даже противозаконными. Например, в прошлом году были случаи, когда граждан РФ депортировали из-за определенной жестикуляции и неподобающего поведения около храмов», — предупредил Каррыев.

Еще одной проблемой стало внимание властей Индонезии к тем, кто работает удаленно, считает эксперт. Их обвиняют в нецелевом использовании жилья, а также прибытию по «неправильным» визам, подразумевающим только путешествия. Риск столкнуться с правоохранителями из-за дистанционной работы тоже вынуждает россиян покидать курорт.

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