Десять аэропортов, миллионы книг, тысячи авто и квартир: что можно купить на деньги Блиновской

Мосгорсуд отказал в апелляции блогеру Елене Блиновской и оставил ее под домашний арестом. Тем временем, россияне не могут оправиться от шока из-за того, какая сумма в конечном итоге оказалась в распоряжении знаменитости.

В рамках дела о неуплате налогов были арестованы активы «Королевы марафонов» на сумму в 64 млрд рублей.

Как справедливо заметила предприниматель, финансовый советник для бизнеса, рецензент государственных образовательных программ Ася Алексеенко, это огромная сумма. Осознать ее помогут наглядные примеры.

«При стоимости книг в 500 рублей на эту сумму можно приобрести 128 млн книг. На эти деньги можно купить 32 тыс. автомобилей по средней цене в два млн рублей или открыть бизнес с несколькими автопарками в разных городах РФ», — рассказала Алексеенко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Средняя стоимость квартиры в Подмосковье — четыре млн рублей, при этом условии можно приобрести на арестованную у Блиновской сумму 16 тыс. квартир, продолжила собеседница. А в Москве на эти деньги можно купить восемь тыс. студий или однокомнатных квартир.

Также, подчеркнула собеседница, можно организовать очень прибыльный арендный бизнес. Аренда 16 тыс. квартир пусть даже по 20 тыс. рублей будет приносить по 320 млн рублей в месяц.

«За 64 млрд рублей возможно совершить 320 тыс. путешествий по 200 тыс. рублей за каждое, обеспечив ими всех родственников до праправнуков. Можно помочь благотворительностью 6,4 млн человек, предоставив по 10 тыс. рублей каждому», — подсчитала Алексеенко.

Еще, по ее словам, обладатель такой суммы мог бы построить 10 новых аэропортов или 500 км дорог.

«Такую сумму можно инвестировать в создание собственного законного бизнеса, генерируя при этом еще большую прибыль и повышая уровень экономики. Но важно использовать безопасные стратегии и обращаться к специалистам, чтобы избежать проблем с законом», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, как Блиновская продолжит зарабатывать после судебного скандала.