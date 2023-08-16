Раскаяние, благотворительность, сериал: как Блиновская продолжит зарабатывать после судебного скандала

Скандальное разбирательство с блогером Еленой Блиновской набирает обороты. Суд по делу арестовал активы на 64 млрд рублей. Ранее были арестованы десятки счетов инфлюенсера. «Королева марафонов» потеряла много денег и запятнала свою репутацию.

Тем не менее, психолог Анна Липкина считает, что эти проблемы не помешают блогеру восстановиться и продолжить свою деятельность в дальнейшем. По мнению эксперта, Блиновская даже может стать кем-то вроде русской версии волка с Уолл-стрит.

Несмотря на тюремный срок за мошенничество, известный предприниматель Джордан Белфорт когда-то сумел стать мотивационным оратором.

«Блиновская может пойти по такому же пути. Скандал связан именно с бизнес-составляющей ее работы, не с содержанием и полезностью ее продуктов. Она совершила экономическое преступление и про ее тренинги будет выходить еще больше разоблачений. Но это вряд ли помешает ей зарабатывать», — пояснила Липкина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Психолог напомнила, что история знает примеры и еще больших проблем с репутацией, чем у Джордана Белфорта и тем более у Елены Блиновской.

«Даже крупные бренды и всемирно известные личности совершали большие имиджевые ошибки, но все равно продолжили работать и зарабатывать. Самые яркие примеры — это бренды Hugo Boss и Volkswagen, которые существуют и пользуются успехом, несмотря на связи с нацистским режимом в прошлом», — отметила эксперт.

Собеседница также раскрыла, как Блиновская будет выстраивать свой новый имидж, когда вся шумиха вокруг ее долгов и судебных тяжб поутихнет.

«Стратегия Елены после окончания скандала: искреннее раскаяние перед аудиторией, возможно, благотворительность, создание «человеческого» образа. Это позволит вернуть часть фанатов. Стоит ожидать серию интервью или даже сериал, как в случае с аферисткой Анной Делви», — добавила Липкина.

Ранее юрист рассказала, какие катастрофические последствия ждут Блиновскую.