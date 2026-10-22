Десять дней в тундре: пропавшего жителя Таймыра спасли на вертолете

На севере Красноярского края спасатели обнаружили 62-летнего мужчину, которого искали десять дней. Он отправился на моторной лодке из поселка Волочанка на Таймыре к промысловой точке, но не вернулся из-за поломки судна. Мужчину нашли в охотничьей избе и доставили домой на вертолете МЧС. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

О пропаже мужчины родственники сообщили в полицию 7 октября. Выяснилось, что накануне он взял ружье и отправился на моторной лодке из поселка Волочанка к промысловой точке в тундре. Однако домой он так и не вернулся.

К поискам подключились сотрудники полиции, спасатели и местные жители. Мужчину удалось обнаружить только 16 октября. Спасатели МЧС нашли его в охотничьей избе.

Как сообщили в МВД, медицинская помощь мужчине не потребовалась. У него был запас продуктов, поэтому он смог дождаться помощи. Самостоятельно добраться до поселка он не мог из-за поломки моторной лодки.

После обнаружения мужчину доставили в Волочанку на вертолете МЧС. Поиски завершились благополучно: пропавший оказался жив и не нуждался в медицинской помощи.

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