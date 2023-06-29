Десять рентген-аппаратов для проведения диагностики в палате поступили в больницы Подмосковья

В восемь подмосковных больниц поступили новые передвижные рентген-аппараты, в них в общей сложности поступили еще 10 единиц техники, сообщили в областном Минздраве.

В сообщении ведомства уточнили, что техника поступила в больницы Электростали, Клина, Каширы, Балашихи, Красногорска, в МОНИКИ, Московский областной и Видновский перинатальные центры. На эти цели направили свыше 76 миллионов рублей, отметила Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

«Всего в этом году мы закупим и установим 23 единиц такого оборудования», — добавила Стригункова.

Новые аппараты позволят провести исследования прямо в палате пациента. Заведующая рентгеновским отделением Клинской больницы Мария Анненко добавила, что это важно для маломобильных больных.

Отметим, что аппараты закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по нацпроету «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.