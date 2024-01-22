Дети из Московской области провели январские каникулы в лагере «Литвиново»
Фото: [КЦСОР]
Подмосковные дети провели январские каникулы в оздоровительном комплексе «Литвиново». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Для них подготовили кружки, спортивные занятия, танцевальную программу, лекцию коллектива Наро-Фоминского краеведческого музея, посвященную истории костюма Верейского уезда Московской губернии и многое другое.
«Наши юные гости продемонстрировали энергию, пластичность, а еще — отличное знание знаменитых композиций из мультфильмов и кино. Молодцы!» — сказали сотрудники оздоровительного комплекса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.