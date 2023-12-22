Дети стали слабыми: выяснилось, почему 12-летняя школьница умерла от гриппа

Вчера в одном из вагонов поезда Тюмень — Адлер 12-летняя девочка потеряла сознание, а позже умерла . Школьники возвращались после отдыха из лагеря. Несколько десятков были сразу же сняты с поезда.

Оказалось, что они инфицированы гриппом типа А — так называемым гонконгским, от которого в 1968-1970 годах в мире скончалось несколько миллионов человек.

Причем этот вид гриппа выявили всего у 16 из 86 детей, госпитализированных в инфекционный стационар. У остальных 70 — острая респираторная инфекция.

Насколько этот штамм гриппа серьезнее ковида и стоит ли опасаться его распространения — в материале «Подмосковье сегодня».

Серотип H3N2 вируса гриппа подтипа А — так официально называется гонконгский грипп — весьма агрессивен и сильнее всего поражает дыхательные пути, а также пищеварительную систему. Это пандемический вариант гриппа, то есть тот грипп, который может вызвать пандемию.

«Да, от любого гриппа достаточно высокий процент смертности. Просто раньше на это обращали меньше внимания. А сейчас хронических патологий у людей много, уровень здоровья низкий и это сильно бьет по организму», — высказал свою точку зрения доктор медицинских наук Александр Мохов.

Он напомнил, что умирают не от самого гриппа, а от интоксикации и осложнений.

«У здоровых иммунный ответ хороший и болезнь быстро уходит. К сожалению, абсолютно здоровых сейчас мало, особенно это касается детей. Но, конечно, надо разбираться, почему умерла 12-летняя школьница в поезде и что конкретно было сделано не так врачами в лагере и сопровождающими педагогами», — резюмировал эксперт.

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