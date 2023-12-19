Страдают все органы: «Пухляш» из Little Big был обречен

Танцор группы Little Big Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», умер вчера в своей квартире в Москве. Он признался друзьям, что страдает сахарным диабетом и сидит на инсулине .

По последней информации, вечером перед смертью он почувствовал себя плохо. Сейчас по факту трагических событий работают правоохранительные органы. Мог ли он скончаться от своей неизлечимой болезни и возможно ли скинуть вес при сахарном диабете — в материале «Подмосковье сегодня».

«Это очень тяжелое заболевание, при котором поражаются внутренние органы, прежде всего сердце. Страдающие им обычно умирают от инсультов, инфарктов. Они могут впасть в так называемую диабетическую кому. Многие обречены на раннюю смерть. Прогноз при диабете первого типа, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина, неблагоприятен», — дала комментарий интернет-изданию «Подмосковье сегодня» патолог Жанна Шмидт.

Эксперт отметила, что, наряду с нарушениями в работе внутренних органов — сердца, сосудов, также часто у диабетиков бывает нарушен и обмен веществ.

«Видимо, он не мог похудеть. Такая специфика протекания. Считается, что у диабетиков всегда лишний вес. Но далеко не все, кто страдает сахарным диабетом, его имеют. При этом ожирение усугубляет течение болезни», — продолжила врач.

Она настоятельно порекомендовала всем, кто страдает сахарным диабетом первого или второго типа, наблюдаться не только у эндокринолога, но и диетолога, чтобы была подобрана правильная и сбалансированная диета с учетом диагноза.

Что касается смерти Игоря Красилова, эксперт предположила следующее.

«Не исключено, что он был болен каким-то ОРВИ. Он же говорил знакомым накануне, что чувствует себя плохо. Сейчас многие артисты после корпоративов простыли и перезаражали друг друга, переносят инфекции на ногах. Любая инфекция у больных сахарным диабетом может протекать тяжелее, чем у здоровых. Такие пациенты, например, входили в группу риска по коронавирусу и многие, заразившись, в страшных мучениях уходили», — подчеркнула Шмидт.

По ее мнению, организм и без того измучен диабетом, а, когда человек заболевает, ему приходится еще труднее. Лишний вес вдобавок создает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу и это в ряде случаев может привести к трагедии.

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