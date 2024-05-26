Детям внезапно стало плохо на школьной линейке в Омской области

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК России по Омской области, все произошло еще минувшим днем в субботу, 25 мая, в Бергамакской средней школе Муромцевского района.

В какой-то момент сразу нескольким ученикам внезапно стало плохо. Нап место были вызваны медики. Отмечается, что перед этим в школе была проведена санитарная обработки помещений и прилегающей территории от клещей.

«После проведения торжественного мероприятия на территории, недавно подвергшейся акарицидной обработке от клещей, некоторые учащиеся почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что причиной ухудшившегося состояния детей могли стать применяемые в санобработке школы химикаты.

Ранее сообщалось, что доследственная проверка началась по факту отравления курсантов института МВД РФ в Воронеже.