Доследственная проверка началась по факту отравления курсантов института МВД РФ

По факту отравления курсантов института Министерства внутренних дел РФ (МВД) в Воронеже началась доследственная проверка, сообщила «Лента.ру».

По данным издания, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки.

Ранее стало известно, что обучающие института пожаловались на боли в животе и тошноту в период праздничных выходных — с 9 по 11 мая. Вскоре появилась информация, что 7 человек поместили в инфекционную больницу. Еще 16 курсантов находятся на амбулаторном лечении. Таким образом, пострадавших всего 23 человека.

Прокуратура Советского района Воронежской области также занимается проверкой вуза в вопросе соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ведомстве отмечали, что, в случае, если будут выявлены нарушения, будут приняты соответствующие меры.

Ранее мы сообщали, что МВД РФ объявили в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.