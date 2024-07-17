Детская поликлиника со стоматологией появится в подмосковном Чехове

В Чехове ведется строительство детской поликлиники, которая будет рассчитана на прием 500 пациентов в смену, работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Стройготовность объекта достигла 15%, рабочие возводят несущие конструкции надземной части здания и монтируют наружные инженерные сети. В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 8,6 тысячи квадратных метров. Там обустроят кабинеты массажа, залы для ЛФК, педиатрическое отделение, стоматологию и не только. Всего в поликлинике будут работать 243 специалиста. Завершить работы планируют в начале августа 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.