Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске готовится к приему первых пациентов

Строительство Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля завершается в Красногорске, вскоре в медучреждении начнется прием первых пациентов из Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Завершается реализация крупного президентского проекта Московской области. Больница в Красногорске — это 28 профилей, 420 коек, тысяча медиков, шесть тысяч единиц оборудования, центр диагностики на 300 посещений, выездная реанимация с вертолетом, центр телемедицины», — говорится в сообщении.

Ежегодно в медучреждении помощь будут получать примерно 15 тысяч пациентов. На данный момент рабочие выполняют пусконаладку инженерных систем и оборудования, монтаж необходимой медицинской техники. В больнице обустроят 17 стационарных отделений и 13 операционных, а также вертолетную площадку для экстренных случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.