Детский сад «Мечта» вскоре откроется в Лотошино

В эту субботу в Лотошино на Колхозной улице после капитального ремонта откроется детский сад № 15 «Мечта». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что в здании уже выполнили внутреннюю отделку помещений, установили новую мебель и сантехнику. Рабочие продолжают озеленение прилегающей территории, собирают лестничные марши для эвакуации, проводят ремонт веранд, и монтаж малых архитектурных форм. Детский сад построили в 1982 году, до начала капремонта туда ходили 275 детей.

«Я рада, что уже совсем скоро смогу записать сюда своего сына. Надеюсь, что состав преподавателей остался тот же», — поделилась местная жительница Татьяна Викторовна.

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