Детский сад появится в поселении Новоивановское Одинцовского округа к концу года

Возведение детского сада, рассчитанного на посещение 300 детей, продолжается в городском поселении Новоивановское Одинцовского городского округа. Сегодня сотрудники областного Главгосстройнадзора провели проверку строительства объекта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отметили, что застройщиком выступает администрация округа, планируется завершить строительство в четвертом квартале этого года. Сейчас строители завершили общестроительные работы и начали монтаж инженерных систем и отделку здания. Отметим, что это будет второй детский сад в городском поселении с населением более 13 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.