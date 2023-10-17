Детский сад в деревне Сабурово построен уже на три четверти

Строительная готовность детского сада в деревне Сабурово под Красногорском составляет уже 75%, сообщили в Минстрое Подмосковья. Учреждение возводится на территории жилого комплекса «Пятницкие кварталы».

Садик рассчитан на 310 мест. Площадь трехэтажного здания составит 4,2 тысячи квадратных метров. Здесь обустроят столовые, игровые, спальни, спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал.

Сейчас на объекте занимаются устройством фасадных конструкций и отделкой помещений. Также монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию. Завершить работы планируется в следующем году.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о возведении образовательных учреждений в Подмосковье.