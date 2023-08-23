«Детское питание — это не то, на чем можно экономить»: Мишонова нашла минусы в разработке нового ГОСТа

Вместо унификации питания в школах его необходимо разнообразить. Так Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала инициативу Госдумы о создании ГОСТа на горячее питание для учащихся.

Ранее «Известия» сообщили, что главе кабмина Михаилу Мишустину направили обращение с просьбой поручить разработать единый стандарт на горячее питание в школах. Он будет содержать базовый перечень блюд, который положен учащимся. Авторы инициативы считают, что это позволит соблюдать равные права детей во всех регионах.

«Вряд ли введение новых ГОСТов или единого меню как-то сможет повысить качество школьного питания или простимулировать комбинаты питания к повышению качества их работы. ГОСТы носят рекомендательный характер», — пояснила Мишонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам омбудсмена, в СанПиНах уже прописано, какой должна быть школьная еда.

«Я бы ратовала за повышение контроля качества продуктов и блюд на местах. Все-таки у нас есть школы, где смогли действительно хорошо выстроить этот процесс, довольны и дети, и родители. Значит, это возможно. А пока нужно признать, что 50% блюд из школьных столовых не съедаются», — подчеркнула собеседница.

Где-то это происходит из-за вкусовых качеств, где-то из-за неправильной организации процесса, когда все остывает к приходу детей, а где-то из-за вкусовых предпочтений детей, ведь не все дома приучены есть рыбу или свекольный салат.

«Нам необходимо двигаться не в сторону единообразия меню, а скорее наоборот, в сторону его расширения. Детям нужно дать возможность выбора блюд. Особенно это важно для тех малышей, которые нуждаются в специфическом питании», — добавила Мишонова.

А это, подчеркнула омбудсмен, упирается в себестоимость блюд.

«Но я убеждена, что детское питание — это не то, на чем можно экономить. Поэтому мы выступаем за отмену Федерального закона №44-ФЗ в части всего, что касается детства, в том числе и школьного питания. Аукцион на понижение цен при осуществлении закупок для детей недопустим», — заявила собеседница.

Ранее мы сообщали, что около 270 тысяч школьников Подмосковья обеспечат бесплатными завтраками и обедами в новом учебном году.