Около 270 тысяч школьников Подмосковья обеспечат бесплатными завтраками и обедами в новом учебном году

Порядка 270 тысяч школьников Подмосковья в новом учебном году будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

Он напомнил, что двухразовое бесплатное питание получают учащиеся с пятого по одиннадцатый классы, которые подпадают под льготные категории.

«Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей, обучающиеся с ОВЗ и из семей участников СВО. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бесплатно завтракают», — указал Брынцалов.

Всего на организацию двухразового бесплатного питания предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, в том числе более 2,4 миллиарда из регионального бюджета, добавил спикер Мособлдумы.

Кроме того, свыше 460 тысяч детей с первого по четвертый классы в новом учебном году будут обеспечены однократным бесплатным горячим питанием. На эти цели выделено финансирование в размере 5,4 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда — из бюджета Подмосковья.

Так, в рацион горячего завтрака для учащихся начальных классов входят молочные каши, омлет, запеканка, а в рацион обеда — рагу, биточки и суфле. Кроме того, с 1 сентября в меню подмосковных школ появятся сырники, наггетсы, оладьи с вишневым соусом и вареники с творогом.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. В Подмосковье данное поручение полностью исполнено.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей Московской области накануне нового учебного года.