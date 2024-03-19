Детскую поликлинику продолжают возводить в подмосковном Чехове

Рабочие приступили монтажу башенного крана на строительной площадке детской поликлиники, рассчитанной на пятьсот посещений в смену, в городском округе Чехов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте задействовано сорок рабочих, а также четыре единицы спецтехники. Все работы идут в соответствии с запланированным графиком. Строители уже завершили бетонирование фундаментной плиты.

Отмечается, что общая площадь четырехэтажного здания поликлиники составит порядка 8,6 тысячи квадратных метров, она будет принимать до 500 пациентов в смену. А ввод данного медицинского объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.

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