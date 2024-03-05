Губернатор Подмосковья заложил первый камень Балашихинской областной больницы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили первый камень Балашихинской областной больницы вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В мероприятии также приняли участие президент ассоциации соцзащиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк и генеральный директор «345 механического завода» Рустам Гатауллин.

«Этот госпиталь — один из наших масштабных проектов, и сегодня мы приступаем к строительству. Спасибо нашему президенту [России Владимиру Путину], федеральному правительству за поддержку на всех этапах», — написал губернатор.

Новая больница будет рассчитана более чем на 1,1 тысячи мест, там разместят консультативно-диагностический центр, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии и другие. Строительные работы на объекте планируют завершить в декабре 2026 года.

«Очень приятно сегодня присутствовать на таком значимом событии не только для Московской области, но и для всей страны, потому что закладка такого рода объектов — это существенный вклад в нашу главную цель, которая обозначена президентом России Владимиром Путиным — сохранение здоровья населения», — отметила Голикова.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.