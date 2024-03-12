Девятнадцать МКД поставили на кадастр в Подмосковье в прошлом месяце

Подмосковное Управление Росреестра в феврале поставило на государственный кадастровый учет девятнадцать многоквартирных домов (МКД), сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Новая жилая площадь позволит обеспечить жильем свыше восьми тысяч семей, указали в ведомстве. В девятнадцати МКД, получивших кадастровые номера, более восьми тысяч квартир площадью свыше 550 тысяч квадратных метров.

Как напомнила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина, Подмосковье продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий.

Так, региональное Управление Росреестра и правительство Московской области на постоянной основе проводят рабочие группы в рамках деятельности ЦСС с целью улучшения инвестиционного климата в Подмосковье и снижения административных барьеров для граждан.

«Развитие комфортной и современной инфраструктуры региона направлено на улучшение качества жизни населения», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на этой неделе стартует голосование за объекты благоустройства.