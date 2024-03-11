Андрей Воробьев: на этой неделе стартует голосование за объекты благоустройства

В пятницу, 15 марта, стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства. Об этом в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пятнадцатого марта, в пятницу, будет дан старт очередному проекту по голосованию за новые объекты. И от того, насколько активно мы все эти мероприятия организуем, зависит то, какое количество объектов мы получим. До сих пор у нас получалось иметь очень заметную поддержку в рамках этого важного президентского проекта», - отметил губернатор.

Голосование пройдет в четвертый раз в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Принять в нем участие могут жители в возрасте от 14 лет. В дни проведения выборов президента России проголосовать можно будет вблизи избирательных участков.

В этом году на голосование выставлено 220 территорий в 53 муниципалитетах Подмосковья. В их числе — 203 сквера, семь пешеходных зон и площадей, восемь парков и две набережные.

В целом в этом году в области планируется благоустроить 95 территорий: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов, 11 активных зон, пять стел.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в регионе становится все больше парков. Если в 2020 году их было 150, то на конец 2024-го ожидается 209. Посещаемость на конец года составит 87 миллионов человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог после зимнего периода.