Школьница задохнулась насмерть в Подмосковье, тайком от родителей покурив электронную сигарету

Различные вейпы и электронки, несмотря на уже существующие в РФ запреты на их продажу, продолжают губить российских подростков.

Накануне в Новосибирске два школьника едва не отправились на тот свет, подымив в школьной уборной. Им вот снова тревожные новости: в Электрогорске Московской области 16-летняя ученица 9-го класса сначала спрятала дома от родителей «одноразку», а ночью вышла покурила тайком от родителей.

Сразу же после пары затяжек ребенок начала задыхаться. На жуткие звуки из комнаты дочери прибежал отец, который сам и отвез умирающего ребенка в больницу.

Медики боролись за жизнь уже потерявшей сознание девочки, однако вернуть ее к жизни так и не удалось. По факту произошедшего СК РФ начал проверку.

Напомним, ранее в Новосибирске двое малолетних вейперов решили покурить на перемене прямо в школьном туалете, и отравлением отправились в реанимацию.