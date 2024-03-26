Дежурная медпункта спасла двух человек во время теракта в Crocus City Hall

Дежурная медпункта в Crocus City Hall спасла двух человек, когда произошел теракт. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на врача Центра экстренной медицинской помощи Сергея Агафонова.

По его словам, к дежурной прибежали женщина и мужчина, которые рассказали о стрельбе, после чего все трое забаррикадировались в медпункте. По словам Агафонова, у женщины было огнестрельное ранение.

Врач вместе с бригадой отправился на место. Один из выходов из медицинского пункта был расположен в той части здания, которая не была охвачена пламенем. Дежурная открыла его и впустила врачей.

«Через диспетчера скорой помощи Московской области мы связались с этим сотрудником, она нам открыла, и мы обнаружили пациентку с пулевым ранением. Ей уже была оказана помощь в полном объеме, так как там находился специалист. Стало понятно, что она была готова для эвакуации», – рассказал Агафонов.

Он добавил, что благодаря тому, что работал специальный канал для госпитализации пациентов, их маршрутизация была значительно упрощена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей, которые оказывали помощь пострадавшим и продолжают бороться за их жизнь.