Губернатор Подмосковья поблагодарил медиков, борющихся за жизнь пострадавших в ходе теракта в «Крокусе»
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медицинских специалистов, борющихся за жизнь пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Слова благодарности прозвучали на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов.
«Особые слова благодарности я бы хотел сказать врачам. Врачам подмосковным, врачам московским и особенно федеральным институтам. Вы знаете, что часть очень тяжелых ранений взяли на себя специалисты в федеральных центрах и сейчас, до сих пор, борются за жизнь жителей нашей страны», — сказал Воробьев.
Губернатор также добавил, что в концертном зале находились жители не менее 40 регионов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 97 человек остаются в больницах после теракта в «Крокусе».