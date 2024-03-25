Губернатор Подмосковья поблагодарил медиков, борющихся за жизнь пострадавших в ходе теракта в «Крокусе»

«Особые слова благодарности я бы хотел сказать врачам. Врачам подмосковным, врачам московским и особенно федеральным институтам. Вы знаете, что часть очень тяжелых ранений взяли на себя специалисты в федеральных центрах и сейчас, до сих пор, борются за жизнь жителей нашей страны», — сказал Воробьев.