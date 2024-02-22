Дежурные инспекторы ГУСТ Подмосковья будут следить за содержанием территорий в предстоящие выходные
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Дежурные инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области продолжат следить за состоянием дворов и точек общественного притяжения и в предстоящие длинные выходные. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Задачи по уборке территорий для коммунальщиков остаются в силе, у каждой есть свой срок на выполнение. Следить за тем, как справляются специалисты, будет инспекторский состав. Только в воскресенье, 25 февраля, на службе чистоты будут дежурить 39 инспекторов», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве уточнили, что для дежурства привлечены 115 сотрудников. Они будут следить за состоянием дворов и контейнерных площадок, чтобы доступ мусоровоза к ним был свободным.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.