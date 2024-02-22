Дежурные инспекторы ГУСТ Подмосковья будут следить за содержанием территорий в предстоящие выходные

«Задачи по уборке территорий для коммунальщиков остаются в силе, у каждой есть свой срок на выполнение. Следить за тем, как справляются специалисты, будет инспекторский состав. Только в воскресенье, 25 февраля, на службе чистоты будут дежурить 39 инспекторов», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.