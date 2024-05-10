Диетолог Гридина: шашлык нужно сочетать с определенными овощами

Наталия Гридина, диетолог сервиса Budu, в беседе с RT рассказала, с какими овощами сочетать шашлык. Эта комбинация позволит улучшить здоровье и меньше навредить тяжелой пищей ЖКТ.

Овощи, как и мясо, можно приготовить на огне. Самыми беспроигрышными вариантами будут кабачки, перцы и помидоры. Это придаст вкус мясу, а также насытит организм витаминами и антиоксидантами. Регулярное питание мясом и овощами помогает укрепить иммунитет. Аналогичный эффект даст и закуска из свежих овощей, которой, по словам диетолога, нужно отдавать предпочтение.

«Салаты из огурцов, помидоров, зелени и оливкового масла будут идеальным дополнением к мясу на гриле. Эти овощи обладают множеством полезных витаминов и микроэлементов, которые помогут поддержать здоровье. Вместо сладкой газировки рекомендуется пить больше воды, свежевыжатые соки или холодный чай. Эти напитки помогут предотвратить обезвоживание, которое появляется при потреблении жирной и жареной пищи», — объяснила Гридина.

Специалист предостерегла от обильного употребления шашлыка, так как мясо отдает много белка, что не является полезным для всех. Стоит учитывать индивидуальные особенности организма и не перебарщивать с жареным, пареным и другими видами мяса. Ориентироваться можно по ладони. Обычно туда помещает не больше 200 г мяса. Потребление большего количество может привести к интоксикации и развитию заболеваний желудка.

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