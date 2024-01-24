Директор института генетики РАН лишился работы из-за слов о связи греха с болезнями

На конференции «Бог — человек — мир» Кудрявцев заявлял, что болезни человека и мутации появляются из-за первородного греха и якобы по той же причине снизилась продолжительность жизни. По его словам, люди до всемирного потопа жили по 900 лет.

Это мероприятие прошло еще 14-15 марта 2023 года. Тогда усомнились, что Кудрявцев может занимать пост директора института генетики. Как стало известно, 23 января 2024 года с профессором официально расторгли контракт: его место занял и. о. директора Института общей генетики РАН им. Вавилова, доктор биологических наук Андрей Мисюрин.

Дальнейшая судьба опального 60-летнего теоретика Кудрявцева неизвестна.

Ранее сообщалось, что молодой российский актер сбежал из России, а позже признался в патриотизме.