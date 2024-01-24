Сбежавший из России актер Трескунов заявил о своем патриотизме

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов заявил, что россияне поняли его неправильно. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Молодой актер уехал из России еще в 2022 году по примеру некоторых других звезд. Несмотря на резкие высказывания в сторону родины, недавно Трескунов заявил, что является патриотом. Он признался в любви к русскому языку и не собирается от него отказываться. По его словам, он перечитал кучу отечественной литературы и бесконечно ее любит.

24-летний актер отметил, что был неправильно понят публикой в 2022-м.

«Почему люди считают, что для меня какие-то вопросы сложных нравственных выборов более значимы, чем вопросы личного комфорта? Почему люди считают, что я от этого предал собственную страну?» - опрошает Трескунов.

По мнению актера, все осудившие его россияне якобы подверглись коллективному когнитивному искажению, которому пока нет определения.

Отметим, что не так давно Трескунов резко высказывался в сторону Константина Хабенского из-за увольнения звезды «Кухни».

Ранее сообщалось, что Митя Фомин раскаялся за свои резкие слова в адрес стилиста Александра Рогова.