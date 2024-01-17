Директор образовательного центра из Красногорска стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Директор образовательного центра «Созвездие», депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Сюрин стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение», он занял второе место в номинации «Защита Отечества — общее дело».

Представитель Московской области представил проект комплексной реабилитации детей из ЛНР и ДНР «Андрюшка». Он вместе с коллегами разработал программу комплексного психолого-медико-социального сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из зон боевых действий и вооруженных конфликтов. Проект уже реализовали, за несколько лет его действия он доказал высокую эффективность.

Отметим, что Сергей Сюрин является директором образовательного центра «Созвездие», социальным педагогом, почетный работником общего образования РФ. С 1 сентября 1999 года Сюрин Сергей Николаевич работает в системе образования городского округа Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.