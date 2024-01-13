Диван на парковке: житель Мытищ оригинально занял себе место для машины

Проблема парковок в густонаселенных районах стоит остро. В Мытищах кто-то принялся занимать парковочное место перед многоэтажкой диваном. Об этом люди написали в соцсетях. Оценить ситуацию и сказать, законно это или нет, взялся адвокат Максим Калинин.

Как отметили очевидцы, диван стоит перед подъездом постоянно: аккурат на том месте, куда позже ставят автомобиль. По словам правозащитника Калинина, ситуация эта незаконна.

«Рядом с многоквартирными домами, а именно ближайшие 15 метров от здания, находится придомовая территория. Она одинаково принадлежит всем жильцам. Каждый может пользоваться ей, в том числе ставить машину. Но перегораживать диваном место для парковки нельзя, это административное правонарушение», — заявил Максим Калинов.

Наказание за такое самоуправство, конечно, смешное: полицейские могут выписать предупреждение или назначить штраф от 300 до 500 рублей. Вот почему угрозы обратиться в МВД не останавливают нарушителей, считает адвокат.

«В любом случае соседям необходимо или жаловаться в управляющую компанию, или вызывать полицию. Надо сказать, что это самоуправство, ведь диван на парковке нарушает права остальных жильцов на пользование местом. Если вдруг УК бездействует, можно пойти в прокуратуру», — посоветовал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Адвокат добавил, что все происходящее на придомовой территории регулируют жильцы посредством предусмотренных жилищным кодексом процедур. Единственный законный способ «забить» себе место — получить письменное согласие остальных жильцов. Люди должны проголосовать, каким образом будет организована общая парковка: будут ли заграждения и «именные» места.

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