До +15 градусов и дожди: какая погода ждет Москву в воскресенье, 18 октября

В воскресенье, 18 октября, в Москве и Московской области ожидаются облачная погода с прояснениями и дожди. Днем воздух в столице прогреется до +15 градусов, а в Подмосковье — до +16 градусов.

В столичном регионе в воскресенье, 18 октября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие, а в отдельных районах — умеренные дожди. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В Москве дневная температура составит от +13 до +15 градусов. В ночные часы похолодает до +3 градусов. В Московской области днем ожидается от +11 до +16 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до +1 градуса.

Ветер будет северным, его скорость составит 6–11 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах 752–757 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что даже свежая на вид еда в магазине может быть небезопасной.