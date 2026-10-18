Не только срок годности: на что обратить внимание при выборе готовых блюд

При выборе готовой еды в магазине стоит внимательно осматривать упаковку. Если лоток вздулся, лучше взять другое блюдо, даже если срок годности еще не истек, а само содержимое выглядит свежим. Об этом « Газете.Ru » рассказала руководитель отдела контроля качества собственных торговых марок сети «Пятерочка» Елена Генералова.

По словам специалиста, вздутие иногда возникает из-за газов, которые выделяют микроорганизмы. Но возможна и другая причина — избыток защитной газовой смеси, которую используют при упаковке. Самостоятельно определить источник деформации покупатель не сможет, поэтому рисковать не стоит.

Готовые блюда часто упаковывают в специальную газовую среду, которая помогает замедлить развитие микроорганизмов и дольше сохранять качество продуктов. Однако такая технология работает только при соблюдении температурного режима и целостности упаковки. Проколы, трещины и поврежденные швы могут нарушить защиту. Насторожить должны также серо-зеленоватый оттенок мяса или рыбы, необычная консистенция соуса и увядшая зелень.

После покупки готовую еду, если на упаковке указано хранение в холодильнике, необходимо как можно быстрее убрать в холод. Срок годности рассчитан на соблюдение условий, установленных производителем. Если блюдо долго остается в жаре, ориентироваться только на дату на этикетке нельзя. После вскрытия упаковки срок хранения также может сократиться.

Качество продуктов зависит и от условий перевозки и хранения до попадания на полку. По словам Генераловой, производственные площадки торговых сетей проверяют регулярно, а продукцию отправляют на лабораторные исследования. При доставке используют термоконтейнеры, а после поступления в магазин готовые блюда должны оказаться в холодильнике в течение 30 минут.

Ранее медведи стали чаще появляться возле населенных пунктов Подмосковья.