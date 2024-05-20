До 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Погода будет теплой.

Так, температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее в Московской области зафиксировали ночные заморозки.