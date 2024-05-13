Морозы до минус пяти градусов ожидаются в Подмосковье предстоящей ночью
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Предстоящей ночью в Подмосковье ожидаются заморозки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
По данным синоптиков Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ночь на вторник и утром 14 мая местами будет от нуля до минус пяти градусов.
В областном главке МЧС напомнили, что при заморозках нужно быть предельно внимательными. Водителей и пешеходов призвали неукоснительно соблюдать ПДД.
Ранее военный метеоролог Александр Ильин рассказал, когда в Московской области установится теплая погода.