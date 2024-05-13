Морозы до минус пяти градусов ожидаются в Подмосковье предстоящей ночью

По данным синоптиков Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ночь на вторник и утром 14 мая местами будет от нуля до минус пяти градусов.

В областном главке МЧС напомнили, что при заморозках нужно быть предельно внимательными. Водителей и пешеходов призвали неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее военный метеоролог Александр Ильин рассказал, когда в Московской области установится теплая погода.