Морозы до минус пяти градусов ожидаются в Подмосковье предстоящей ночью

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Предстоящей ночью в Подмосковье ожидаются заморозки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным синоптиков Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ночь на вторник и утром 14 мая местами будет от нуля до минус пяти градусов.

В областном главке МЧС напомнили, что при заморозках нужно быть предельно внимательными. Водителей и пешеходов призвали неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее военный метеоролог Александр Ильин рассказал, когда в Московской области установится теплая погода.

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