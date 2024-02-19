До конца этого года новую поликлинику достроят в подмосковном ЖК «Заречье Парк»

Строительная готовность новой поликлиники, рассчитанной на триста посещений в смену, в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцовском городском округе составляет уже более восьмидесяти процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что девелопер проекта группа «Самолет» возводит соцобъект в рамках комплексного развития территории. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2024 года. В настоящий момент строительство поликлиники идет по графику.

Всего на площадке задействовано чуть более тридцати человек. Строители завершили черновые отделочные работы и приступают к чистовым. А уже с наступлением благоприятных погодных условий завершат фасадные работы. Также в начале марта строители приступят к работам по устройству сетей электроснабжения и наружных инженерных сетей.

Помимо поликлиники в «Заречье Парк» возводится школа для 600 учеников, также появится детский сад для 210 воспитанников и многоуровневые паркинги. На первых этажах жилых корпусов планируется открытие кафе, магазинов, салонов красоты. Готовность всего проекта запланирована на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.