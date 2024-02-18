Губернатор Воробьев: Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благодаря поддержке президента РФ Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Сегодня на выставке „Россия“ мы получили награду за развитие инфраструктуры, наша следующая цель — получить награду за качество образования. Спасибо зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру просвещения Сергею Кравцову за высокую оценку нашей работы», — рассказал глава региона.

Примечательно, что всего за 10 лет в Подмосковье появилось 236 школы, в прошлом году открыли 34, а в этом планируется 44. Также обновляют школы и детсады по Президентской программе капремонта. В прошлом году отремонтировали 63 школы, в следующие три года обновят еще 142.

«Наша задача — не просто придать зданиям новый облик, но и сделать их комфортными и современными, при этом сохранить самобытность. Это касается и детских садов. За прошлый год мы отремонтировали 23 здания, за следующие три года планируем отремонтировать еще 51», — отметил Андрей Воробьев.

Также в регионе расширяют меры поддержки, чтобы привлечь новых специалистов. С этого года начали компенсировать аренду жилья — 20 тыс. в месяц, а также выплачивать гранты школам 14 округов Примкадья — 80 тысяч ежемесячно за каждого привлеченного специалиста.