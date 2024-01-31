До конца этого года в подмосковной Истре откроют новую школу

Строительство современной школы, рассчитанной на 1100 учеников, продолжается в селе Павловская Слобода городского округа Истра. Рабочие приступили к фасадным работам, внутри здания выполняется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что новое образовательное учреждение будет разделено на функциональные блоки для начальной школы на 400 мест, средней и основной школы на 700 мест, а также общешкольные помещения. На прилегающей территории будут обустроены спортивные и игровые площадки, а также место проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что около 80 школ и детсадов построят в Подмосковье в этом году.