Число участников «Активного долголетия» в Подмосковье увеличится до трехсот тысяч человек

В этом году число участников проекта «Активное долголетие» увеличится на 50 тысяч человек — до 300 тысяч. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«В своем обращении наш Губернатор отметил рост числа участников проекта «Активное долголетие». У нас в каждом городе работают Клубы Активного долголетия <…>», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, в сравнении с 2021 годом количество участников выросло вдвое. Наибольшей популярностью у граждан пользуются скандинавская ходьба, бассейн, экскурсии, добавила Каклюгина. В министерстве добавили, что в регионе подготовили 13 новых локаций для экскурсий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что доплаты для пенсии ввели в регионе для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.