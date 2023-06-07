Воробьев: доплаты для пенсии ввели, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам

Доплаты для пенсии ввели в Московской области для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Московской области проживают 2 млн жителей старше 60 лет, и многие, по словам главы региона, этого возраста не ощущают, работают и продолжают быть активными.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

Доплату к пенсии также получают и те, кто находится в брачных узах – она положена тем семьям Подмосковья, в которых оба супруга уже не работают и достигли 65 лет. Данную выплату в Подмосковье получают 70 тыс. семей.