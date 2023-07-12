«До ванны дойти не мог»: студент решил искупаться в фонтане и умер от удара током

В московском районе Щукино на площади Академика Курчатова студент погиб от удара током, когда попытался искупаться в фонтане, сообщает «МК».

Погибшего зовут Никита, он 20-летний второкурсник Бауманки. Вместе с сестрой ночью молодой человек катался на велосипеде. Когда они устали, брат и сестра решили сделать остановку в сквере неподалеку от Щукинского парка. Парень решил освежиться, разделся и залез в фонтан, но из-за уличной проводки его сразу же ударило током.

Вытащить Никиту сестре удалось только с помощью подоспевших очевидцев, которые сразу позвонили в экстренные службы. Сотрудникам скорой не удалось реанимировать парня, так как тот скончался еще до их приезда.

«Какая, блин, проводка в фонтане? Теперь и руку не опустить, шарахнет»; «Капец какой-то происходит. То там, то тут гибнут люди. Полная безалаберность, что людей, что специалистов при подключении различного опасного оборудования»; «Господи, с детства же учат родители не лазать, куда не надо. Уже взрослый, вроде, а до ванны дойти не мог», — прокомментировали новость россияне.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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