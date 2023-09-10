«Добро, которое «причиняют» — зло»: эзотерик рассказала, почему не надо помогать, если не просят

С детства нас воспитывают с убеждением, что быть добрым — хорошо, а злым — плохо. Искренние и добрые дети подкармливают бродячих животных, приносят домой всех окрестных котят и раненых птиц, а вырастая, некоторые из них окружают удушающей заботой свои семьи и друзей.

Они не понимают, почему их благодарят сквозь зубы, а общение стараются сократить до минимума. Эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасная навязчивая помощь. По ее словам, накопленный опыт человечества в философских притчах говорит о том, что помогать нужно только тогда, когда об этом просят.

«Народ придумал поговорку — «Догнать и причинить добро». Здесь есть зерно истины в слове «причинить», ведь в него вложено насильственное деяние против воли человека. Конечно, есть и исключения. Если человек упал с сердечным приступом на улице, то помощь оказать нужно», — пояснила Абравитова.

Есть люди, добавила собеседница издания, которые не могут не «причинять» добро.

«Они лезут не в свои дела, они думают, что знают, как надо, за вашей спиной пытаются вас женить, найти работу, отвести вас к стилисту, не спрашивая, нужно ли это вам. Но никогда другой человек не знает, как вам надо, даже если ему так кажется», — отметила эзотерик.

По ее словам, каждый человек приходит в этот мир в одиночестве со своими кармическими задачами. Если вмешиваться в его судьбу, то можно разгневать высшие силы.

«Существуют кармические наказания, когда мы свою жизнь подстилаем под кого-то, живем ради кого-то, помогаем человеку, все за него решаем — мы таким образом развращаем его душу. Нам кажется, что мы делаем добрые дела, но таким образом получается, что вы растоптали свою душу, потому что не занимались собой и другому помешали пройти свой путь. Это чревато наказанием высших сил», —предостерегла Абравитова.

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