«Отмыться невозможно»: таролог предсказала итог скандала со звездным пластическим хирургом

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров оказался в центре звездного скандала. Сейчас его обвиняют не только в некачественно выполненной работе, но и в домогательствах.

Знаменитый таролог Марианна Абравитова заявила, что ничем хорошим для Хайдарова этот скандал не закончится.

«Конечно же, это колоссальные имиджевые потери. Даже если он выйдет сухим из воды в плане закона, то осадок останется на всю жизнь. Были нарушения или нет, но лучше к нему не идти — так решат люди», — пояснила Абравитова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все, что сейчас происходит вокруг Хайдарова, по словам собеседницы, однозначно «закапывает» его раз и навсегда.

«В этой сфере деятельности, конечно, отмыться невозможно. Это, наверное, самое страшное, что может постичь пластического хирурга. Сейчас будет война адвокатов», — добавила таролог.

По прогнозу собеседницы, хирург все же сможет выйти из данной истории с малыми материальными потерями.

«Возможно, от кого-то откупится, с кем-то будет досудебное соглашение, но вот имидж его пострадал на все сто процентов», — подытожила Абравитова.

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