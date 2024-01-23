Добровольцы из Солнечногорска отправили очередную партию гуманитарной помощи для госпиталей

Добровольческая организация из Поварово «ZOV матерей Солнечногорска» отправила в госпитали, где проходят лечение бойцы СВО, очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, в формировании грузов постоянно оказывают помощь неравнодушные местные жители, депутаты и бизнесмены.

Данная партия гумпомощи отправится в госпиталь имени А. А. Вишневского и в медицинские учреждения Луганска.

«Пока ребята выполняют боевые задачи в зоне СВО, наша задача — помогать им и их родным», — подчеркнул депутат муниципального Совета депутатов Вадим Горохов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки семей бойцов спецоперации.